Усик и Дюбуа проведут реванш 12 июля 15.04.2025, 14:36

Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится на стадионе «Уэмбли».

Команды украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа находятся в процессе завершения сделки по матчу-реваншу за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, сообщает The Ring.

По данным инсайдера The Ring Майка Коппинджера, реванш должен состояться 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. В первой защите титула Дюбуа должен был драться с новозеландцем Джозефом Паркером 22 февраля, но из-за болезни отказался от боя. Тогда же появились конспирологические версии, что британец якобы на самом деле не болел, а решил не рисковать на ринге, чтобы не потерять пояс, без которого он будет неинтересен Усику.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. Британец считает то поражение несправедливым.

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