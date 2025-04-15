Усик и Дюбуа проведут реванш 12 июля
- 15.04.2025, 14:36
Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится на стадионе «Уэмбли».
Команды украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа находятся в процессе завершения сделки по матчу-реваншу за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, сообщает The Ring.
По данным инсайдера The Ring Майка Коппинджера, реванш должен состояться 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.
Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.
Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. В первой защите титула Дюбуа должен был драться с новозеландцем Джозефом Паркером 22 февраля, но из-за болезни отказался от боя. Тогда же появились конспирологические версии, что британец якобы на самом деле не болел, а решил не рисковать на ринге, чтобы не потерять пояс, без которого он будет неинтересен Усику.
Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. Британец считает то поражение несправедливым.