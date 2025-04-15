В Беларуси придумали новые правила для велосипедистов и самокатчиков

В Беларуси придумали новые правила для велосипедистов и самокатчиков10
- 15.04.2025, 14:44
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Что предлагают в ГАИ?
В Госавтоинспекции обеспокоились безопасностью велосипедистов и владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес, а также прочих средств персональной мобильности. Их хотят обязать спешиваться перед пересечением дороги.
За январь-март в Беларуси зарегистрировано пять ДТП с участием средств персональной мобильности — один человек погиб и 4 получили травмы, сообщил начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков.
По его словам, Госавтоинспекцией инициированы изменения в Правила дорожного движения, «несмотря на то, что в общем объеме ДТП процент таких происшествий невелик».
«Одно из нововведений коснется необходимости спешиваться при пересечении проезжей части. В настоящее время проект находится на стадии окончательного согласования», — рассказал Ротченков.
Сейчас самокатчикам и велосипедистам только рекомендуют спешиваться при пересечении дороги.
При публичном обсуждении законопроекта множество людей высказывалось против спешивания велосипедистов. Например, уже в третьем комментарии (всего их набралось на 60 страниц) говорится, что «весь мир идет по пути создания инфраструктуры для велосипедистов, в то время как в Минске экспериментальное устройство велодорожки в районе Комаровки произведено 10 лет назад».