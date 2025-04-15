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На Гомельщине обнаружили 37 партий товара с недовесом в упаковках

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  • 15.04.2025, 14:59
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На Гомельщине обнаружили 37 партий товара с недовесом в упаковках
иллюстративное фото

Продукты поставляли из России.

С начала года на Гомельщине обнаружили 37 партий товара с недовесом в упаковках. Это, в частности, макароны, приправы и гречневые хлопья, сообщает «Зеркало» со ссылкой на областную инспекцию Госстандарта.

Недовес установлен во всех подвергнутых надзору упаковках макарон торговых марок «Дон Макарон» и «Макфа», в двух партиях маршмеллоу в форме косички с ароматом черники и малины Mallow Joy, партии не требующих варки гречневых хлопьев от «ЭлитПак», партии фасованного нута «Националь».

«Наибольший недовес (до 21% от массы, указанной на маркировке) установлен по партии пряности гвоздики целой торговой марки „Мастер Дак“», — сообщила инспекция.

Специалисты приняли меры по недопуску несоответствующей фасованной продукции в реализацию. В отношении субъектов, допустивших нарушения, «приняты меры в соответствии с действующим законодательством».

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