На Гомельщине обнаружили 37 партий товара с недовесом в упаковках2
- 15.04.2025, 14:59
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Продукты поставляли из России.
С начала года на Гомельщине обнаружили 37 партий товара с недовесом в упаковках. Это, в частности, макароны, приправы и гречневые хлопья, сообщает «Зеркало» со ссылкой на областную инспекцию Госстандарта.
Недовес установлен во всех подвергнутых надзору упаковках макарон торговых марок «Дон Макарон» и «Макфа», в двух партиях маршмеллоу в форме косички с ароматом черники и малины Mallow Joy, партии не требующих варки гречневых хлопьев от «ЭлитПак», партии фасованного нута «Националь».
«Наибольший недовес (до 21% от массы, указанной на маркировке) установлен по партии пряности гвоздики целой торговой марки „Мастер Дак“», — сообщила инспекция.
Специалисты приняли меры по недопуску несоответствующей фасованной продукции в реализацию. В отношении субъектов, допустивших нарушения, «приняты меры в соответствии с действующим законодательством».