Зеленский уволил главу Сумской военной администрации 8 15.04.2025, 14:55

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После гибели 35 человек в результате российского удара по городу.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Его решение поддержало правительство, сообщил постпред кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Освободившийся пост займет генерал полиции третьего ранга Олег Григоров. Ранее он служил на руководящих должностях в Национальной полиции Запорожской, Сумской и Луганской областей, пишет The Moscow Times.

Артюх — генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он занимал должность главы Сумской ОВА с апреля 2023 года. 13 апреля российские военные ударили по Сумам ракетами «Искандер», а результате погибли 35 человек, включая двоих детей, и около 120 пострадали. Минобороны РФ заявило, что целью было место совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Украинские власти обвиняли Артюха в том, что он организовал в Сумах награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ. Сам он утверждал, что был всего лишь приглашен на мероприятие.

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