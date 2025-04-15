Эксперт: Трамп хочет кое-что скрыть за заявлениями о войне в Украине 8 15.04.2025, 15:05

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Вашингтон не слишком доволен ходом переговоров.

Дональд Трамп в очередной раз высказался о войне России против Украины, фактически обвиняя Киев в ее начале. Его заявления прозвучали незадолго после визита Стива Уиткоффа в Москву.

Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в разговоре с 24 Каналом проанализировал новые заявления Трампа и объяснил, с чем они связаны.

Что стоит за новыми заявлениями Трампа о войне

На днях Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CBS News. Президент Украины в частности заявил, что готов приобрести системы Patriot за 15 миллиардов долларов, ведь Киев не получил их после договоренностей на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.

Дональд Трамп не замедлил их ответом и заявил, что нельзя начинать войну с тем, кто в 20 раз больше, надеясь на то, что кто-то тебе предоставит ракеты. Фактически такие слова президента США можно трактовать так, что это не Россия начала войну против Украины, а наоборот – Украина против России. Кроме того, в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что это, мол, вина Зеленского и Байдена, что война началась.

«Трамп снова наслушался идиотских сказок от Стива Уиткоффа после его последних встреч (с Владимиром Путиным – 24 Канал) о том, как трагически происходило начало войны. Что якобы это не Россия виновата и она наоборот не против все закончить, но чтобы это было справедливо для них. Уиткофф нужен, чтобы манипулировать мнением Трампа», – отметил Андрей Городницкий.

В свою очередь, Дональд Трамп не слишком доволен ходом переговоров и ситуацией, сложившейся, поэтому экстраполирует свою агрессию на Украину и Европейский Союз. Фактически лидер США ищет проблему там, где ее на самом деле нет, игнорируя очевидный корень зла.

«В этом и заключается вопрос развязывания войны в Украине. Трамп сейчас не может этого сделать, потому что он не готов двигаться на встречу реальности. Он говорит глупости, чтобы прежде всего оправдать себя, а не Путина, и показать, что он, мол, ничего не может сделать», – пояснил политический эксперт.

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