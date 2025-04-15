В России громкий скандал: Украине выдали военную цель в центре Москвы 4 15.04.2025, 15:13

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Пропагандисты облегчили ВСУ удар по небоскребам «Москва-Сити».

Россияне попытались похвастаться «технологичностью» своих атак на Украину, но попали в скандал. Пропагандисты из РИА «Новости» сами раскрыли, что операторы ударных дронов работают прямо из «Москва-Сити», пишет «Диалог.UA».

Теперь даже Z-каналы признают: деловой центр Москвы стал законной военной целью для Украины. Теперь для нового удара есть все основания. Пока россияне с пафосом публиковали видео об «удивительных возможностях новой системы», даже пропагандисты поняли: теперь удар ВСУ по небоскребам — вопрос времени. Пост был быстро удален, но скриншоты и реакция остались.

«Хвастались — теперь не жалуйтесь»

РИА «Новости» выпустили сюжет о применении дронов FPV «Овод», управляемых через новую систему «Орбита». По их же словам, один из дронов поразил цель в Часовом Яре дистанционно, из «Москва-Сити».

«Расчет дрона подготовил запуск, а оператор из «Москва-Сити» провел точную атаку», — говорилось в описании. На видео оператор за пультом в стеклянном офисе с видом на башни и центр столицы. Ровно через час после публикации начался шквал критики.

Российские же Z-каналы, включая «Империю очень зла», резко осудили пропаганду: «Молодцы, похвастались. Теперь «Москва-Сити» — законная цель», — написали администраторы.

Паника в Z-среде: «Вы подставили гражданских!»

Видео сначала «почистили»: убрали упоминание локации. Но волна недовольства не утихла: десятки Z-каналов, включая пророссийские телеграм-сообщества с сотнями тысяч подписчиков начали обвинять РИА и СВОшных спикеров в безответственности.

Некоторые сравнили происходящее с «стрельбой по своим», но только в информационном поле: «Теперь, когда украинский дрон прилетит в башню, объяснять, что это «гражданская цель», просто глупо», — пишут военные блогеры.

Украина получила фактическое подтверждение

Расстояние от «Москва-Сити» до Часова Яра около 495 км. Российская сторона фактически подтвердила, что удары по украинским городам координируются из мирных офисов в деловом центре Москвы.

Теперь каждый залп из «Орбиты» делает небоскребы у Кремля все менее защищенными с моральной и юридической точки зрения.

И если в будущем ВСУ нанесут точечный удар по операторским пунктам, Кремлю придется оправдываться не перед НАТО, а перед собственными жителями. Даже российские пропагандисты признают: если прилетит, будет по делу.

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