«Сколько мы так жили — непонятно» 1 15.04.2025, 15:22

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Минчане купили квартиру в новостройке, а через восемь лет началось.

«Маяк Минска» давно выпал из новостных топов: квартал достроен, обжит, а о некогда обещанных «плюшках» (в виде каналов и гондол) сейчас и вспоминать неприлично — ну было и было. Главное же, что проект завершен. Меж тем в глубинах многоэтажек порой происходят удивительные (и даже пугающие) вещи. Выяснить, что их квартира стоит «на болоте», в этом году довелось минчанам Наталье и Александру. Все началось с жалоб соседей снизу на залитие: в коридоре неожиданно появилась «плачущая» стена. А закончилось… Впрочем, еще ничего не закончилось, несмотря на то, что собственники уже успели частично разрушить свой ремонт в поисках причины проблем, пишет Onliner.

Квартира для двоих

Высотки вдоль улицы Кирилла Туровского можно считать «парадными»: они, как и многоэтажки на противоположном конце квартала, обрамляют «Маяк Минска», выступают его «лицом». Выстроившиеся в ряд дома, образуя ансамбль, очень похожи друг на друга. И в этом ансамбле появилось слабое звено.

Интересующая нас 19-этажка по Туровского, 6, была построена почти десять лет назад, в 2016-м. Счастливые дольщики получили ключи и поспешили начать ремонты. Некоторые же выставили метры на продажу.

— В тот период мы с мужем как раз искали квартиру: не очень большую, с хорошей планировкой, в месте с развитой инфраструктурой. Рассудили так: нам нужно жилье, которое в будущем смогут содержать два пенсионера. То есть «аэродромы» даже не рассматривали. На глаза попалось объявление о продаже 64-метровой квартиры в «Маяке Минска». Три больших окна, удачная сторона света — нам все понравилось. Первый хозяин этой квартиры тогда только получил ключи. Но так как ему по работе надо было уезжать за границу, он решил продать «квадраты», чтобы они не простаивали, — вспоминает Наталья Юрьевна.

Квартира досталась минчанам «в бетоне»: оштукатуренные стены (да, «полуфабрикаты» у Dana Holdings пошли далеко не сразу), стяжка на полу. Перегородки частично стояли. Необходимое супруги достроили сами, отделив еще одну комнату. Назначение помещений не меняли: где застройщик расположил кухню, там ее и оставили.

— Ремонт делали основательный: так, чтобы один раз и навсегда. Понимали, что на пенсии совершенно не захотим этим заниматься, — показывает, как обустроена евротрешка, минчанка. — Когда все было завершено, с удовольствием вселились в квартиру. И восемь лет прожили без каких-либо проблем. Да, лет шесть назад нас во время ливня немного залило (почему-то намокла стена в спальне, причем самый ее низ, а верх оставался сухим), но мы не придали этому особого значения: высохло, и все, только следы остались, да и то за кроватью — глаз не мозолит.

Наталья Юрьевна рассказывает: соседи по стояку (и сверху, и снизу) жаловались на то, что у них по вентшахте, расположенной посреди гостиной, периодически стекает вода. Происходило это обычно во время ливней или таяния снега. Но ее квартиру напасть обходила стороной. Даже удивительно.

Знаки были

Покой минчан был нарушен в конце января этого года. Собственник квартиры снизу пришел и огорошил новостью: у него в коридоре вдруг «заплакала» стена, отделяющая квартиру от подъезда. При этом во всех помещениях сверху (в евротрешке супругов) полы-стены были сухими, да и краны не протекали.

— К нам пришел председатель товарищества и лично убедился, что все сухо. Вместе с инженером он изучил технический люк — тоже ничего: из соединений не капает, даже конденсат не образуется нигде. Но протечка же есть! Тогда решили в нашем санузле демонтировать нижние плитки, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся трубы. Вскрыли стену, частично сбили стяжку и… увидели, что бетон мокрый. Но откуда взялась эта вода — непонятно: трубы-то сухие. Влага будто просачивается изнутри, словно источник спрятан в самом бетоне, — описывает собеседница.

Началась эпоха экспериментов: супругам поочередно отключали холодную и горячую воду, потом обе разом. Затем перекрыли отопление.

Ощутимых результатов изыскания не принесли. Разве что удалось установить закономерность: когда отопление перекрыто, у соседей стена течет не так сильно. В итоге с 26 марта минчане живут без тепла. Спасаются обогревателем, наматывая себе дополнительные киловатты.

— Конечно, хотелось бы разобраться с проблемой поскорее, чтобы и самим спокойно жить, и соседям снизу не доставлять неудобств. Поэтому вместе с председателем мы делали все, что необходимо, в том числе вызвали специалиста, который с помощью тепловизора, влагомера и акустического прибора обследовал всю квартиру.

В итоге влагомер показал повышенную влажность на большой площади квартиры. То есть это была не одна точка или даже не один квадратный метр. Мокрой оказалась почти вся стяжка в санузле и кухне-гостиной. Из-за этого определить конкретное место протечки труб было невозможно. Специалист только предположил, что источник влаги находится у входной двери: именно там была самая большая «лужа», — вспоминает Наталья Юрьевна.

Отсчет проблем супруги ведут с конца января этого года, когда тревогу забили соседи. Но на самом деле знаки появились раньше. Например, в коридоре, ближе к полу, вдруг «поплыла» венецианская штукатурка. Минчане списали это на то, что за стеной стоит стиральная машинка: может, она подтекала. Также посреди кухни-гостиной внезапно лопнули две плитки, но знакомый отделочник убедил, что это из-за усадки дома: мол, после сдачи новостройки такие сюрпризы могут появляться в течение десяти лет.

Люди на болоте

По словам собеседницы, к застройщику они с мужем не обращались до последнего: хотели сами и как можно раньше решить вопрос. «Я читала статьи про похожие проблемы в „Минск Мире“, знаю, что там особо никто не торопится с устранением. Поэтому рассчитывала, что мы сами все сможем обнаружить и починить. Надежды на кого-либо все равно мало», — поясняет минчанка.

На прошлой неделе в квартире супругов сняли плитку и демонтировали стяжку в самом мокром, по данным влагомера, месте — у входной двери. Лужу действительно обнаружили. Более того, она неиссякаемая — по чуть-чуть наполняется, даже если отопление отключено. Если же в трубы дать давление и воду, то не будешь иметь ни минуты покоя — придется постоянно вычерпывать жидкость. О ночном сне или том, чтобы уйти из дома на полдня, можно забыть. Влажной оказалась стяжка и со стороны подъезда (там пол тоже частично вскрыли).

— Как видите, трубы отопления лежат без защиты, без гофры — строители кинули ее рядом, а сами «подача» и «обратка» не изолированы, — показывает Наталья Юрьевна. — Трубы частично деформированы.

Но самое удивительное — они целые. То есть вода сочится не из них, хотя тут и самое мокрое место. Получается, она просто стекает к двери?

Конечно, первыми под подозрение у специалистов попали именно трубы отопления. Поэтому их и было решено осмотреть. Вскрытие двух плиток у двери ничего не дало (кроме обнаружения лужи). Поэтому вчера демонтаж продолжился: специалист «взорвал» пол в том месте, где треснула одна из плиток, и продолжил разбор самого мокрого «угла».

В обоих случаях стяжка была влажная, правда без луж. Источник «водоснабжения» так и не обнаружился: трубы отопления целые (возле двери они также оказались без гофры, а вот уже ближе к середине квартиры защиту использовали). Что делать? «Взрывать» дальше все подряд? Дикость. А попасть прицельно, наверное, невозможно. Ведь где прячется «родник» — так и неясно. (Вода, как известно, всегда найдет себе путь, пусть он даже будет очень долгий и «заковыристый».)

Это как в игре «Сапер», где нужную клеточку чаще всего не угадываешь.

— Какой-то кошмар. Я понимаю, что мокрым может быть весь пол, просто под плиткой и ламинатом этого не видно. Например, в спальне от стены, граничащей с санузлом, отходят обои. Возможно, как раз из-за влажности. Боюсь их сдирать, чтобы не увидеть грибок и плесень…

При этом трубы, по которым идет подача воды на кухню, целые. То есть проблема, вероятнее всего, завязана на отоплении (да и воды в луже становится заметно больше, если вернуть тепло). Но где именно?.. Скорее всего, там не дырка, а тонкая трещина, из которой по чуть-чуть сочится вода. Когда набралось ее критическое количество, все потекло к соседям. А сколько мы так жили — непонятно, — переживает хозяйка квартиры.

Страдает у соседей и вентшахта посреди гостиной. Так она выглядит сейчас, когда на улице сухо и солнечно. Но как только начнутся сильные дожди, по поверхности, вероятнее всего, вновь потекут ручьи. Потолок в квартире зашит, поэтому узнать, мокрая ли плита перекрытия, невозможно.

— Больше всего пугает то, что непонятны масштаб и источник. Трубы отопления лежат в одной стороне, а лужа натекает с другой. Чтобы понять, питьевая это вода (из обычных труб) или техническая (из системы отопления), председатель набрал из лужи под дверью воды и отвез на анализ. Может, это поможет разобраться. Не представляю, что надо сделать, чтобы это прекратилось. А как просушить пол? Как нам жить в этой квартире сейчас и потом? — переживает Наталья Юрьевна.

В прошлый четверг она сходила в офис застройщика и зарегистрировала свое обращение по проблеме: стало очевидно, что без помощи извне не справиться. На момент написания статьи представители компании-застройщика или обслуживающей организации с хозяйкой не связывались.

А вчера и Onlíner отправил запрос в компании Dana Holdings и «Хэппи Планет» с просьбой прокомментировать ситуацию и обрисовать план решения проблемы. Очевидно, что так быстро ответ не будет готов, поэтому тут без претензий. Подождем и дополним материал, как только получим обратную связь.

Супруги уверяют, что самостоятельно стяжку и уж тем более трубы в ней не трогали. Во время ремонта строители возвели только одну «тяжелую» стену — из газосиликата. И рядом с ней, по данным влагомера, сухо. Остальные перегородки из гипсокартона, ставились они прямо на стяжку. И хотя «ремонтный фактор» исключать нельзя (мол, нанятая бригада накосячила, но не сказала хозяевам, а через восемь лет это «выскочило»), он все же маловероятен. Да и помним, что рабочие застройщика все еще «под подозрением»: ситуация в «Минск Мире» намекает.

В любом случае по этой квартире надо проводить целое расследование. Пока это настоящий инженерный детектив.

Что говорит закон?

Согласно пункту 8 постановления Совета Министров № 399, «собственники жилых помещений частного жилищного фонда, наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого строительства, члены организации застройщиков обязаны проводить за свой счет, в том числе с привлечением специализированных организаций, текущий ремонт жилых помещений (штукатурка, заделка трещин, побелка, покраска и оклейка обоями стен, потолков, покраска полов, подоконников, оконных и дверных заполнений, радиаторов, вставка стекол, замена полов, оконных и дверных заполнений и их утепление), ремонт печей, а также замену и ремонт внутриквартирного электрического (плиты, вытяжные электровентиляторы, водонагреватели), газового (плиты, котлы, водонагреватели), санитарно-технического (ванны, мойки, умывальники, унитазы, смывные бачки, смесители) и иного оборудования (за исключением системы отопления, системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации), установку, замену и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа, воды, тепловой и электрической энергии (в том числе находящихся во вспомогательных помещениях), а также внутриквартирной электропроводки, за исключением случаев устранения дефектов и неисправностей в жилых помещениях, которые появились вследствие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по их вине.

Устранение дефектов и неисправностей, которые появились вследствие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по вине собственников жилых помещений частного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда и членов организации застройщиков, производится за счет организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или за счет организации, проводившей работы по замене или ремонту конструктивных элементов, инженерных систем, в период действия гарантийных сроков по проведенным работам».

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