Пекин ответил на просьбу китайских пленных в Украине об обмене 15.04.2025, 15:27

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Что ждет китайских солдат, которые воевали за РФ?

Китай сейчас рассматривает личное поведение и консульские дела в отношении граждан, которые попали в украинский плен воюя за Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Линь Цзяня.

Во время пресс-конференции у представителя МИД Китая спросили о двух гражданах, которые участвовали в боях с российской армией в Донецкой области и попали в плен к украинской армии. В частности, о том, что те просили помощи по их освобождению из плена.

«Позиция китайского правительства четкая и недвусмысленная. Мы много раз выдавали предупреждения безопасности, требуя от граждан Китая держаться подальше от зон вооруженного конфликта, избегать участия в конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой стороны», - заявил Линь Цзян.

По его словам, сейчас Китай проверяет эту ситуацию, и рассматривает личное поведение и консульские дела в отношении граждан Китая за рубежом в соответствии с законом.

При этом он повторил, что позиция Китая относительно войны в Украине которую он назвал кризисом, последовательная и четкая.

«Мы всегда привержены содействию миру и переговорам и настаиваем на прекращении войны и прекращении огня. Мы призываем соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и шума», - сказал представитель.

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