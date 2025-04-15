Александр Коваленко: Трамп оказался в тупиковой ситуации 15.04.2025, 15:35

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Александр Коваленко

Украина может вообще отказаться от посредничества США.

Во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине «за 24 часа». Уже прошло почти три месяца после его возвращения в Белый дом, но мир так и не заключен.

Почему при этом Трамп не меняет свою политику относительно агрессора? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

- Политика никак не меняется по одной простой причине: война в Украине это не та война, которую можно завершить за 24 часа, за 100 или даже 180 дней. Это сложнейший конфликт, разрешение которого на юридическом уровне может занять даже ни недели и месяцы, а годы.

На сегодняшний день нет ни одного документа, который закреплял бы какую-то из договоренностей, о которых говорит Трамп. Есть ли документ, закрепляющий юридически перемирие в воздухе? Нет, он отсутсвует. Есть только слова, телефонный разговор.

Есть ли документ, который закрепляет перемирие на море? Нет. Трамп ни политик, ни дипломат. Он оперирует исключительно терминами, которые дипломатии и политики не свойственны. Например, слово «сделка» вместо «договор».

На словах он договаривается о заключении перемирий, которые не действуют. Если в дальнейшем это так будет развиваться, думаю, что украинская сторона в целом вообще не увидит перспективы и пользы от посредничества США . И может даже отказаться от него, если не будет какой-либо перспективы положительных изменений.

Трамп давал обещания про «24 часа» и так далее, не имея на руках абсолютно никаких карт, как он сам любит это говорить.

Думаю, что этот процесс просто загнан в глухой угол, Трамп оказался в тупиковой ситуации. Ему остается просто имитировать, а затем в какой-то момент он познает фиаско, как и со многими другими своими инициативами.

- Какие конкретные меры давления на Кремль могут использовать США, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины?

- Две конкретные меры: во-первых, ужесточение санкций, а, во-вторых, это увеличение поддержки Украины. Ни первую, ни вторую меру Трамп не использует.

Поэтому и никакого давления на Россию не осуществляется. Тем более, когда РФ осуществляет кровавые военные преступления против гражданского населения Украины. Трамп вообще на это никак не реагирует, как сделал бы это, например, Джо Байден.

Поэтому Кремль чувствует безнаказанность, абсолютную вседозволенность при нынешнем главе США и не будет снижать интенсивность боевых действий, будет диктовать свои условия только с позиции ультиматума.

Путину перемирие не интересно, он за 2024-й год не достиг никаких целей оперативно-тактического значения. На сегодняшний день он колеблется на уровне тактических достижений его армии в зоне боевых действий.

Не захвачен Покровск, не захвачен полностью Торецк, Часов Яр. Лимано-Купянская ось продолжает держать оборону. Выход на Запорожье для них закрыт. То есть нет никаких достижений, результатов.

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