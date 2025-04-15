Под Гомелем продолжается строительство военного городка и полигона
- 15.04.2025, 15:46
На базе бывшего пионерского лагеря «Чайка».
На базе бывшего пионерского лагеря «Чайка» под Гомелем возводится военный городок с полигоном.
Источники «Позірку» поделились с редакцией свежими фотографиями и видеозаписью, на которых зафиксировано продолжение строительства, начатого в 2023-ем году.
По словам одного из собеседников, на месте строительства уже массово вырублен лес. К самому объекту прохода и подъезда нет — лесные тропы и дороги перегорожены строительными блоками.
По периметру нового военного городка устанавливается железобетонный забор. На месте работают экскаваторы: роют котлованы под будущие объекты — казармы, склады, гаражи для техники.
На территории будущей части уже размещен «какой-то ангар».