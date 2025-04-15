Под Гомелем продолжается строительство военного городка и полигона 15.04.2025, 15:46

На базе бывшего пионерского лагеря «Чайка».

На базе бывшего пионерского лагеря «Чайка» под Гомелем возводится военный городок с полигоном.

Источники «Позірку» поделились с редакцией свежими фотографиями и видеозаписью, на которых зафиксировано продолжение строительства, начатого в 2023-ем году.

По словам одного из собеседников, на месте строительства уже массово вырублен лес. К самому объекту прохода и подъезда нет — лесные тропы и дороги перегорожены строительными блоками.

По периметру нового военного городка устанавливается железобетонный забор. На месте работают экскаваторы: роют котлованы под будущие объекты — казармы, склады, гаражи для техники.

На территории будущей части уже размещен «какой-то ангар».

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