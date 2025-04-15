Вэнс оценил шансы на достижение торгового соглашения между США и Британией 3 15.04.2025, 15:57

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Джей Ди Вэнс

Вашингтон «упорно» работает с британским правительством.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что есть «хорошие шансы» на заключение «большого» торгового соглашения между Британией и Штатами, сообщает Politico.

«Мы, безусловно, очень настойчиво работаем с правительством (премьер-министра Британии – ред.) Кира Стармера над торговым соглашением», - сказал Вэнс в интервью UnHerd.

«Президент (США Дональд Трамп - ред.) очень любит Великобританию. Он любил королеву. Он восхищается и любит короля. Это очень важные отношения», - добавил американский вице-президент.

«С Британией у нас гораздо более взаимовыгодные отношения, чем, скажем, с Германией. Хотя мы любим немцев, они сильно зависят от экспорта в Соединенные Штаты, но достаточно жестко относятся ко многим американским компаниям, которые хотели бы экспортировать в Германию», - отметил Вэнс.

«Он (Трамп - ред.) бизнесмен и у него есть ряд важных деловых связей в [Британии]. Но я думаю, что все значительно глубже. Существует настоящее культурное родство. …Я думаю, есть большие шансы, что так мы придем к большому соглашению, которое будет в интересах обеих стран», - сказал вице-президент США.

Британское правительство пытается заключить экономическое соглашение с США на фоне объявленных Трампом 25% тарифов на металлы и автомобили, а также базовых 10% пошлин, которые Трамп ввел на все импортируемые в США товары. Британия и Австралия - среди стран, которые министр финансов США Скотт Бессент считает приоритетными для заключения торгового соглашения.

Трамп начал глобальную тарифную войну, объявив о новых пошлинах как против противников, так и против союзников. В конце концов президент США приостановил на 90 дней часть тарифов, открыв возможность для переговоров.

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