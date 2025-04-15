«Водитель такси смог проехать только первый шлагбаум» 1 15.04.2025, 16:01

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Белоруска опоздала на автобус и поделилась лайфхаком, как догнать его на границе.

Беллруска Ирина опоздала на автобус из Вильнюса в Минск из-за самолета, который приземлился в аэропорту литовской столицы с опозданием. Девушка не сдалась и смогла сесть в свой автобус уже в литовском пункте пропуска. Как ей это удалось, она написала в одном из приграничных чатов. BGmedia рассказывает ее историю.

Белорусы, которые путешествуют по Европе, периодически опаздывают на автобусы из Вильнюса и Варшавы домой, потому что их самолеты прилетают в эти города с опозданием. Иногда они находят в приграничных чатах пассажиров своих автобусов и просят их передать водителям, чтобы те немного подождали их. Особенно, если автобусы заезжают в аэропорты Вильнюса и Варшавы. Но так происходит не всегда — и беларусы вынуждены покупать новые билеты на автобусы, чтобы добраться домой.

Похожая проблема возникла и у белоруски Ирины. Она попросила в приграничном чате передать водителю автобуса, чтобы он подождал ее пять минут:

«Всем привет. У кого автобус сейчас Вильнюс-аэропорт [от] «Минсктранс». Отходит в 03.02 [7 апреля]. Попросите, пожалуйста, 5 минут подождать. Наш самолет опоздал».

В чате на сообщение Ирины никто не отреагировал, но спустя несколько часов поинтересовались, подождал ли ее автобус. Она рассказала, что села в него уже в литовском пункте пропуска:

«Нет, на такси догнали. К моменту, как подъехали к границе, автобус стоял на паспортном контроле у литовцев. Водитель такси смог проехать только первый шлагбаум, на втором шлагбауме сказал пограничнику, что мы пытаемся догнать автобус — и дальше мы пошли пешком до здания паспортного контроля литовцев.

Там зашли — все, мягко говоря, удивились. Надо было сообщить водителям, которые были уже на другой стороне [они прошли литовский паспортный контроль], что мы пришли, и показать билеты, что мы из этого автобуса.

В итоге: 50 евро такси, догнать автобус можно, пока он не прошел литовский паспортный контроль (у нас было 15 минут отставание от автобуса). По литовской стороне от второго шлагбаума до пункта паспортного контроля можно идти пешком.

Перевозчику «Минсктранс» позвонили, [нам] сказали, что напишут сообщение водителю. И тут [водитель] либо не увидел, либо уже начал проходить границу. Так что звоните перевозчику как можно раньше».

Некоторые пользователи приграничного чата порадовались за белоруску. Другие были удивлены, что можно сделать так, как она. Третьи задались вопросом, стоило ли это тех 50 евро, что она заплатила за такси до литовского пункта пропуска. Ведь ее могли не пропустить на его территорию, тогда девушке пришлось бы искать место в других автобусах, которые еще не въехали на контроль, и платить за билет.

История белоруски вызвала в чате обсуждение, как экономно и разумно сесть в автобус до Беларуси, если предполагаешь, что твой самолет может прилететь с опозданием. Беларусы обсудили вариант покупки билетов в автобусе прямо перед его отправлением:

«Добрый день! Можно ли за наличные купить билеты у водителей «Минсктранса», Eurolines и «Байертранса»? И в какой валюте? Планируется поездка из аэропорта Вильнюса до Минска, но из-за возможного опоздания самолета трудно планировать конкретный рейс. Соответственно, просто хочу физически подойти к водителю и купить билет (у любого из ближайших перевозчиков при наличии свободных мест). Такое возможно у этих трех перевозчиков?».

«Возможно, зависит от количества оставшихся свободных мест и денежных знаков на руках (BYN, EURO), которые принимает конкретный перевозчик».

«Водители «Минсктранса» берут только белорусские рубли, так как пробивают и выдают чеки. Было пару раз, когда билет не покупали заранее. Но не принимайте это за истину. Всегда возможен человеческий фактор».

«Да, я понимаю, что есть риск по наличию свободных мест. Просто знать бы, что все три перевозчика смогут физически продать [билеты] при наличии. Чтобы к любому пойти в зависимости от фактического времени прилета самолета».

«Исходя из своего опыта, посоветовала бы мониторить приблизительные рейсы онлайн. И покупать онлайн при приземлении (если есть багаж — то после его получения). Я так понимаю, что могут быть свободные места у перевозчика, но если не будет проданных билетов из аэропорта, то перевозчик туда и заезжать не будет, а сразу на границу может ехать».

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