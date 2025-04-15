«Прорыв украинского ВПК»: аналитик рассказал о новом оружии ВСУ 2 15.04.2025, 16:06

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Такие технологии могут позволить только развитые индустриальные страны.

Украинский боевой лазерный комплекс «Тризуб» предназначен для поражения наземных и воздушных целей. Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3 000 метров. Вертолеты, самолеты и разведывательные дроны лазер способен поражать на дальности до 5 000 метров. Возможности нового оружия в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 15 апреля, оценил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, создание лазерного оружия является прорывом в развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

«Отмечу, что этот боевой лазер может ослеплять дроны, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты на дистанции порядка 10 000 метров. Лазеры «Тризуба» оснащены оптикой электронной станции, однако наведение на цель осуществляется вручную, с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме, что свидетельствует о том, что на данный момент боевой лазер еще находится в моменте доработки. Но весьма примечательны его тактико-технические характеристики. Мощность лазера составляет около 100 кВт», — рассказал Снегирев.

Боевые лазеры могут позволить только развитые индустриальные страны, отметил спикер. В частности Турция, Израиль и Британия уже заявили о разработках модулей, которые прошли тестирование или применялись в боевых условиях.

«Украинский боевой лазер имеет систему длительного фокусирования на цели. Например, его английский аналог может фокусироваться на расстоянии до одного километров с точностью до 23 миллиметров. Тактико-технические характеристики поражения целей украинского лазера — от двух до пяти километров. Это более чем серьезная разработка «Укроборонпрома», — подчеркнул Снегирев.

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