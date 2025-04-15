На днях в Беларуси ожидается до +28°С 15.04.2025, 16:17

Прогноз погоды на 16-18 апреля.

16 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада. Облачно с прояснениями. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти, пишет pogoda.by.

17 апреля ночью сохранится влияние фронтальной системы, днем большая часть республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем составит от +19°С по северо-востоку до +28°С по западу Беларуси.

18 апреля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +23..+28°С.

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