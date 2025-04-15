ВСУ вернули под контроль Днепроэнергию и укрепили позиции на двух направлениях 15.04.2025, 16:21

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За два месяца украинские бойцы ликвидировали 51 танк в Донецкой области.

Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, который является командиром тактической группы на одном из направлений на Донбассе заявил, что ВСУ вернули под контроль село Днепроэнергия. Также укрепили позиции на двух критических направлениях.

Как сообщил Наев в Facebook, командование тактической группой позволило достичь значительных успехов за два месяца, снизив потери личного состава на 20% и вернув контроль над населенным пунктом Днепроэнергия в Донецкой области.

Кроме того, удалось улучшить тактическое положение на двух критических направлениях.

За этот период подразделениями группы было уничтожено около 9500 военнослужащих противника, 51 танк, 166 боевых бронированных машин и 819 единиц автомобильной техники, среди которых бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги и квадроциклы.

Он отметил, что благодаря финансовой поддержке международных партнеров было передано 3433 беспилотника для подчиненных бригад.

В частности, используются БПЛА различных типов, таких как «Генерал Черешня», «Baton», «Тень», «Vyriy Pro», «Mavic 3 Pro» и «Autel MAX 4T».

Несмотря на успехи, противник продолжает попытки прорыва, увеличивая количество штурмовых действий и привлекая больше техники и живой силы.

Во время последнего массированного наступления на направлении Веселое - Скудное враг задействовал пять танков, 14 ББМ и шесть бронеавтомобилей, которые двигались в четырех колоннах.

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