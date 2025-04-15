«Как вам повезло, сразу столько интересного!» 15.04.2025, 16:27

иллюстративное фото

На Витебщине показали «белорусское сафари».

В TikTok опубликовали ролик, где показали «наше белорусское сафари» на Витебщине. Ни на кого не охотились, но автор видео встретил на одной местности немало животных. Комментаторы стали обсуждать такую удачу, пишет «Телеграф».

«Барсук, а это олень рядом. В одном кадре. Это как?» — спросил автор ролика. И тут же в кадр попал второй олень. Еще белорусы увидели лосей, журавля.

«Жаль, зубров не встретили», — добавил мужчина. Судя по тегу к ролику, автор видео попал на «белорусское сафари» недалеко от туристического комплекса «Красный бор» в Верхнедвинском районе на Витебщине.

Кстати, животные себя вели спокойно: не убегали, а спокойно отходили от людей или же просто наблюдали.

«Людям, к сожалению, не надо знать такие прекрасные места», — считает одна комментаторша.

«Как вам повезло, сразу столько интересного!» — позавидовала другая. Третья ждала появления медведя: «Так, а медведь где? Медведь должен быть».

«Радуйся, что без зубра, машину потом дорого восстанавливать. Эти ребята не особо любят транспорт», — считает еще один пользователь TikTok.

Другая комментаторша рассказала, кого она встречает по дороге в деревню: «Моя дорога до деревни выглядит практически так. Только у меня еще кабаны, птицы, хищники вдоль дороги, кулики, лисицы и неопознанные. Природа наступает, раньше такого не было».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com