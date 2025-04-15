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«Как вам повезло, сразу столько интересного!»

  • 15.04.2025, 16:27
«Как вам повезло, сразу столько интересного!»
иллюстративное фото

На Витебщине показали «белорусское сафари».

В TikTok опубликовали ролик, где показали «наше белорусское сафари» на Витебщине. Ни на кого не охотились, но автор видео встретил на одной местности немало животных. Комментаторы стали обсуждать такую удачу, пишет «Телеграф».

«Барсук, а это олень рядом. В одном кадре. Это как?» — спросил автор ролика. И тут же в кадр попал второй олень. Еще белорусы увидели лосей, журавля.

«Жаль, зубров не встретили», — добавил мужчина. Судя по тегу к ролику, автор видео попал на «белорусское сафари» недалеко от туристического комплекса «Красный бор» в Верхнедвинском районе на Витебщине.

Кстати, животные себя вели спокойно: не убегали, а спокойно отходили от людей или же просто наблюдали.

«Людям, к сожалению, не надо знать такие прекрасные места», — считает одна комментаторша.

«Как вам повезло, сразу столько интересного!» — позавидовала другая. Третья ждала появления медведя: «Так, а медведь где? Медведь должен быть».

«Радуйся, что без зубра, машину потом дорого восстанавливать. Эти ребята не особо любят транспорт», — считает еще один пользователь TikTok.

Другая комментаторша рассказала, кого она встречает по дороге в деревню: «Моя дорога до деревни выглядит практически так. Только у меня еще кабаны, птицы, хищники вдоль дороги, кулики, лисицы и неопознанные. Природа наступает, раньше такого не было».

@curly.tanya Наше белорусское сафари 🫎 жаль зубров не встретили) #путешествиепобеларуси #сафари #сафарибеларусь #животныебеларуси #животныебеларусь #лоси #олени #барсук #журавли #птицыбеларуси #поозерье #витебскаяобласть #красныйбор #заказникибеларуси #природабеларусь #природабеларуси #падарожжа #падарожжапабеларусi #вандроўка #вандроўкіпабеларусі #трэвелблогер ♬ оригинальный звук - curly.tanya

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