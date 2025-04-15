Трамп в погоне за ресурсами: что стоит за «соглашением об ископаемых», и подпишет ли его Украина 4 15.04.2025, 16:30

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Новую редакцию соглашения, вероятно, будут подписывать не президенты США и Украины.

Торжественное подписание «соглашения об ископаемых» в тогдашней его редакции должно было состояться 28 февраля в Вашингтоне. Этого так и не произошло из-за разгоревшегося спора между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

После конфликта в Овальном кабинете американская сторона выступила с обновленным, максималистским драфтом соглашения, который содержит более строгие требования к Киеву.

По замыслу американцев Киев должен передавать 50% своих доходов от проектов в сфере природных ресурсов — в частности стратегических минералов, нефти и газа, а также связанной инфраструктуры, такой как порты и трубопроводы — в инвестиционный фонд под контролем США, пишет Telegraf UA.

Один из «скрытых пунктов» проекта соглашения якобы даже содержит требование США взять под контроль газопровод российского «Газпрома», проходящий через территорию Украины в Европу.

Предполагается, что Вашингтон будет получать все доходы из фонда, пока украинцы не «возместят» по меньшей мере эквивалент объема американской помощи, оказанной во время войны, плюс 4% годовых.

Соединенные Штаты также хотят сохранять за собой «право первого предложения» на новые проекты и будут иметь право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. В течение первого года действия соглашения Украина будет лишена возможности предлагать любые инвестиционные проекты другим сторонам на лучших финансовых или экономических условиях, чем предложенные США.

Инвестиционный фонд якобы будет контролировать правительственное агентство США International Development Finance Corporation. Агентство будет назначать трех членов правления, тогда как у Украины будет только двое, и будет осуществлять надзор за каждым проектом, в который инвестируются доходы из фонда.

Что важно — в новой версии речь не шла ни о каких гарантиях безопасности, которые Украина должна была бы получить в обмен на привилегированный доступ США к недрам. А именно это было первоначальным замыслом, изложенным еще в прошлом году в Плане победы Владимира Зеленского.

По данным источников журналистов, сейчас с соглашением подробно работают юристы, и если США выдвигают к нему условия как для коммерческой договоренности, Украина настаивает на межгосударственном характере документа. Во время последнего раунда технических переговоров 11-12 апреля Киев донес до Вашингтона соответствующие предложения.

Вероятно, подписи под финальной версией документа (в случае согласования) могут поставить первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

В то же время в Штатах аналитики влиятельной консервативной организации Heritage Foundation, стоящей за нашумевшим «Проектом 2025», всячески продвигают подписание соглашения, пытаясь аргументировать отсутствие гарантий безопасности в нем. И настаивают: договоренность о доступе к украинским недрам будет победой администрации Дональда Трампа.

Консерваторы объясняют, что Китай сейчас имеет значительное преимущество над Соединенными Штатами в сфере критически важных минералов. Они нужны для развития зеленой энергетики, полупроводников, используемых в бытовой электронике, а также для военной техники — в частности ракет, самолетов и боеприпасов.

«Соглашение с Украиной достигает нескольких важных целей.

Во-первых, она предоставляет капитал для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины и направлена на привлечение дополнительных инвестиций со стороны частного сектора, открывая Украине путь к финансовому восстановлению после войны.

Во-вторых, она компенсирует США миллиарды долларов военной и финансовой помощи, предоставленной Украине с начала вторжения.

В-третьих, вместо формальной гарантии безопасности это создаст поддержку Западом стабильности в регионе, что может сдерживать будущую российскую агрессию.

И, наконец, что самое важное – это соглашение откроет для США новый источник критических минералов и редкоземельных элементов, необходимых для расширения производства полупроводников, модернизации и восстановления армии», – говорится в материале, опубликованном в издании Daily Signal.

«Это соглашение выгодно как для Украины, так и для Соединенных Штатов, и должно быть реализовано», — добавляют авторы.

Впрочем, другие эксперты на Западе настроены скептически по поводу якобы выгоды украинцев от предложенных условий. Британский экономист Тимоти Эш объясняет: американские компании работали в Украине последние 30 лет, в том числе в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Бизнес из США размещался в Украине и в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение. Это не остановило Россию.

2Эта идея, которую продвигает Трамп — что якобы сам факт подписания соглашения и предположение, что американские компании придут в Украину, автоматически создает какую-то безопасность — это абсурд. Американские компании не придут в Украину без реальных гарантий безопасности…

Думаю, украинцы надеялись предоставить экономические уступки США в обмен на гарантии безопасности. Американцы же просто отвергли любую готовность предоставлять их, и захотели только минералы. Это абсурдный план и выглядит так, будто американцы ведут себя как колониальные эксплуататоры.

Я был бы очень удивлен, если бы Украина подписала это», — прокомментировал Эш.

Следует заметить, что договор, который Зеленский и Трамп должны были подписать в Овальном кабинете в конце февраля, должен был быть рамочным. Дополнительно речь шла о разработке более детального документа, который должны были подписать позже. Сейчас уже речь идет о работе над этим вторым документом.

К слову, правительство «в целях защиты национальных интересов Украины» выделило более 113 тысяч гривен из бюджета на консультации для подготовки конечного варианта соглашения. Выльется ли это в конструктивную договоренность между Киевом и Вашингтоном или станет новым поводом для напряжения между сторонами — покажут ближайшие недели.

В то же время, Украина — не единственное государство, от которого США стремятся получить природные ресурсы. Параллельно продолжаются переговоры о возможном соглашении с Демократической Республикой Конго, имеющей огромные запасы меди, кобальта и урана.

Конго ведет борьбу с поддерживаемыми Руандой повстанцами группировки M23, которые в этом году захватили значительные территории страны, поэтому предлагает свои минералы в обмен на американскую военную помощь. При этом на конголезском рынке полезных ископаемых, используемых в мобильных телефонах и электромобилях, в настоящее время доминирует Китай и его горнодобывающие компании.

В этом смысле жажда США к украинским минералам, как и к любым другим в мире, — часть большего пазла, в котором конечной целью является доминирование Америки над Китаем.

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