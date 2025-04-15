Сколько ракет Taurus и какой дальности может получить Украина 1 15.04.2025, 16:42

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Раскрыл военный эксперт.

В случае с возможной передачей Украине ракеты Taurus могут возникнуть несколько нюансов, которые будут влиять на их количество и дальнобойность.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал украинский военный эксперт Иван Ступак.

Как пояснил эксперт, компания-производитель Taurus работает на склад, в связи с чем не имеют «лишних» ракет.

«Нет такого, что они работают, складируют, а потом, когда правительство, говорит «нам нужно», компания продает. Нет, есть заказ от правительства на 500 штук, они 500 делают и получают финансирование, 501-й уже не сделают. Это одна история», - рассказал эксперт.

Другим нюансом является негласная договоренность между 35 странами мира, среди которых есть Украина и Германия. Договоренность обязывает каждого из участников не передавать другим странам ракетное вооружение, которое имеет радиус действия более 300 километров и вес более 500 кг взрывчатого вещества.

«ATACMS есть с радиусом 500 км. Но мы получили 300. Storm Shadow с большими радиусами действий? Мы получили 250. Поэтому с большой долей вероятности мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 км», - пояснил он.

Отметим, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. Стоит напомнить, что о предоставлении этих ракет ранее выступал действующий канцлер Олаф Шольц, который уже вскоре покидает пост.

В том же числе Мерце не только заявил о готовности поставить вышеупомянутые ракеты, но и предположил, что Украина может применить их для ударов по «Крымскому мосту».

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