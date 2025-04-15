Физики разгадали 60-летнюю космическую загадку 15.04.2025, 16:52

Новая теория помогает лучше понять события во Вселенной.

Ученые представили теорию, которую можно проверить, связывающую космические лучи с самой высокой энергией с магнитными потоками от слияния нейтронных звезд.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет SciTechDaily.

Космические лучи сверхвысокой энергии являются самыми энергичными частицами, известными во Вселенной. Их энергия в более чем миллион раз больше, чем у частиц, которые создают самые мощные ускорители частиц на Земле.

Несмотря на то, что космические лучи сверхвысокой энергии были обнаружены более 60 лет назад, ученые до сих пор не нашли точного объяснения их происхождению, которое бы учитывало все данные наблюдений.

Но теперь физики предложили теорию, которую можно проверить с помощью наблюдений, и она предлагает убедительную версию того, как создаются самые энергичные частицы во Вселенной.

Физики говорят, что через 60 лет удалось идентифицировать происхождение загадочных частиц, которые являются космическими лучами сверхвысокой энергии. Новая теория помогает лучше понять самые катастрофические события во Вселенной. Речь идет о слиянии двух нейтронных звезд, в результате чего образуется черная дыра. Кстати, во время этих событий создаются такие химические элементы как золото, платина, уран, йод и ксенон.

Физики считают, что космические лучи сверхвысокой энергии ускоряются в турбулентных магнитных потоках слияний нейтронных звезд. Эти потоки вырываются из остатка слияния двух нейтронных звезд еще до того, как образуется черная дыра. При этом, как считают, физики этот процесс одновременно создает мощные гравитационные волны.

Напоминаем, что нейтронные звезды представляют собой то, что осталось после смерти массивной звезды, которая взорвалась сверхновой. Такие звезды состоят почти полностью из нейтронов, одного из двух компонентов ядра атома. Что касается космических лучей, то они проносятся через всю Вселенную почти со скоростью света и часто врезаются в Землю.

Новая теория физиков впервые объясняет некоторые из загадочных особенностей космических лучей сверхвысокой энергии: тесную корреляцию между энергией и их электрическим зарядом и энергией событий слияния нейтронных звезд.

Ученые считают, что космические лучи сверхвысокой энергии возникают во время слияния нейтронных звезд в результате того же процесса, который создает такие редкие химические элементы, как ксенон и теллур, что можно проверить с помощью наблюдений. Также физики считают, что нейтрино с чрезвычайно высокой энергией, возникающие в результате столкновений космических лучей обязательно сопровождаются гравитационной волной, создаваемой при слиянии нейтронных звезд. и этот утверждение также можно проверить.

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