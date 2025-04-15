Силы обороны Украины «наказали» российскую бригаду, которая ударила по Сумам 15.04.2025, 17:07

Украинские защитники атаковали ряд объектов в Курской области.

Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области.

Эти объекты связаны с россиянами, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины.

Был поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Сейчас результаты удара уточняются.

- Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие, - заявили в Генштабе.

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