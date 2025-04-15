«Белпочта» запустит собственный маркетплейс 15.04.2025, 17:11

Заказывать можно будет как белорусские, так и зарубежные товары.

«Белпочта» планирует запустить свой маркетплейс уже до конца первого полугодия 2025 года. Об этом рассказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности предприятия Ирина Кононова, пишет «Зеркало».

По ее словам, площадка будет работать по всей стране и станет доступна для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов. Заказывать можно будет как белорусские, так и зарубежные товары.

«Наша задача — обеспечить доступность любых товаров в любом регионе страны, — отметила Кононова. — „Белпочта“ будет одновременно владельцем площадки и логистическим партнером. Вся наша инфраструктура — это более 2,8 тысячи отделений связи — станет удобной сетью пунктов выдачи заказов».

Клиенты смогут оплатить покупки онлайн или при получении: наличными, банковской картой или картой рассрочки.

Ранее в «Белпочте» рассказывали, что доставка до почтового отделения будет бесплатной. Если выбрать доставку на дом, заказы стоимостью до 50 рублей (в Минске — до 40 рублей) обойдутся в 6,9 и 5,3 рубля соответственно. При сумме заказа выше этого порога доставка будет бесплатной и домой.

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