ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которую возглавляли «Жигули» 1 15.04.2025, 17:22

Видеофакт.

Украинские защитники из состава 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили штурмовую бронированную колонну с десантом российских оккупантов.

Об этом, ссылаясь на украинских защитников, сообщил военный новостной Telegram-канал «ЗСУ ДВІЖ», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть уничтоженные и сгоревшие боевые бронированные машины и автомобиль типа «Жигули», который, как ни странно, возглавлял колонну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com