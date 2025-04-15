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ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которую возглавляли «Жигули»

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  • 15.04.2025, 17:22
ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которую возглавляли «Жигули»

Видеофакт.

Украинские защитники из состава 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили штурмовую бронированную колонну с десантом российских оккупантов.

Об этом, ссылаясь на украинских защитников, сообщил военный новостной Telegram-канал «ЗСУ ДВІЖ», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах, снятых беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть уничтоженные и сгоревшие боевые бронированные машины и автомобиль типа «Жигули», который, как ни странно, возглавлял колонну.

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