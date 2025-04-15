«Единственный язык, который понимает Путин — это язык силы» 15.04.2025, 17:39

Депутат Европарламента призвал усилить давление на Россию.

Запад допустил ошибку, недооценив правило, что сдерживание эффективно, только если противник осознает, что вы сильны и непобедимы. ЕС должен понимать, что нельзя вести переговоры с диктатором, исходя из демократических стандартов, потому что единственный язык, который он понимает, — это сила и единство. Именно поэтому европейцам и их союзникам необходимо срочно увеличить инвестиции в оборонный сектор, а также предоставить Украине достаточно ресурсов, как военных, так и экономических, для достижения паритета сил.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европарламента от Словении (EPP) Матей Тонин.

«Путин напал на Украину в 2022 году, исходя из ошибочной оценки. Он считал, что Европейский Союз расколот, США сосредоточены на других вопросах, Украина разделена, а ее правительство слабо. Это было серьезным просчетом и основным фактором, который подтолкнул его к иррациональному решению вторгнуться. История учит нас: сдерживание эффективно, только если противник осознает, что мы сильны и непобедимы. Запад и, возможно, Украина допустили ошибку, недооценив это правило. В будущем мы обязаны устранить такие ошибки и не повторять их. Нельзя вести переговоры с диктатором, исходя из демократических стандартов. Единственный язык, который он понимает, — это сила и единство», — заявил политик.

«Долгие годы мы пренебрегали обороной, и теперь не можем обеспечить даже достаточное количество боеприпасов. Необходимо срочно увеличить инвестиции в оборонный сектор. Кроме того, Запад постоянно запаздывает с передачей вооружений Украине. Каждая задержка усиливает эскалацию. Нужно предоставить Украине достаточно ресурсов для достижения паритета сил, иначе Путин продолжит считать, что может победить военным путем», — резюмировал словенский евродепутат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com