Эксперт рассказал, когда ожидается повышение цен на авто в Беларуси 1 15.04.2025, 17:46

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На это повлияет повышение утилизационного сбора.

Повышенный утилизационный сбор на автомобили в Беларуси уже действует, но цены на новые машины пока существенно не выросли. Почему так происходит и, главное, когда ждать подорожания? На эти вопросы попытался ответить глава БАА Сергей Варивода на пресс-конференции, пишет «Телеграф».

По словам Вариводы, причина того, что цены «не взлетели сразу», в так называемых «избыточных стоках» — то есть больших складских запасах автомобилей у дилеров.

«Дилеры предполагали, что может быть повышен сбор, и возили значительные объёмы автомобилей по старым ценам», — пояснил глава БАА.

Однако, запасаясь машинами впрок, импортёры, похоже, не учли «крайне неприятную коррекцию», то есть снижение спроса. В результате, как отметил Варивода, дилеры столкнулись с необходимостью продавать эти «запасённые» авто, чтобы вернуть привлечённые на их закупку кредиты. Это вынудило их «удерживать цены на приемлемом для рынка уровне». Настолько «приемлемом», что Белстат в марте зафиксировал небольшое снижение цен на легковые авто (-0,12%).

Сам утилизационный сбор глава БАА предложил рассматривать не как экологический, а как меру «тарифного регулирования рынка», направленную «на защиту внутреннего производства» и «импортозамещение».

«В этом благая цель», — заявил эксперт, уточнив, что эта «благая цель» повысила нагрузку на кошельки конечных потребителей, поскольку утильсбор «включается в розничную цену автомобиля».

Прогноз Вариводы однозначен: повышение цен будет.

«Запасы закончатся при любом состоянии рынка. Безусловно, в течение нескольких месяцев эти запасы рассосутся», — считает он.

И вот тогда, как уточнил глава БАА, новые партии автомобилей, ввозимые уже с учётом повышенного утильсбора, будут продаваться «по иным ценам».

Напомним, ставки утильсбора существенно выросли в Беларуси дважды менее чем за год (в марте 2024 и начале 2025), фактически сравнявшись с российскими. Для физлиц при ввозе авто младше 3 лет сбор остался прежним (544,5 руб.), а вот для машин старше 3 лет вырос до 1 089 руб. (было 816,7 руб.). Для юрлиц же повышения оказались гораздо более существенными и затронули почти все категории транспортных средств.

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