Соболенко без борьбы прошла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Соболенко без борьбы прошла в четвертьфинал турнира в Штутгарте2
- 15.04.2025, 18:05
Россиянка Потапова снялась с соревнований.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте. Соперница по 1/8 финала россиянка Анастасия Потапова снялась из-за травмы.
— Очень жаль сниматься со Штутгарта... К сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которое не позволяет мне функционировать даже в жизни.
Сегодня приняли решение выкачивать эту жидкость, что должно мне позволить вовремя восстановиться перед Мадридом, — написала Потапова в своем телеграм-канале.
За выход в полуфинал турнира первая ракетка мира сразится с победительницей пары Диана Шнайдер (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).