Соболенко без борьбы прошла в четвертьфинал турнира в Штутгарте 2 15.04.2025, 18:05

Россиянка Потапова снялась с соревнований.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте. Соперница по 1/8 финала россиянка Анастасия Потапова снялась из-за травмы.

— Очень жаль сниматься со Штутгарта... К сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которое не позволяет мне функционировать даже в жизни.

Сегодня приняли решение выкачивать эту жидкость, что должно мне позволить вовремя восстановиться перед Мадридом, — написала Потапова в своем телеграм-канале.

За выход в полуфинал турнира первая ракетка мира сразится с победительницей пары Диана Шнайдер (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

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