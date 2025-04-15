Во Франции происходят массовые атаки на тюрьмы 1 15.04.2025, 19:10

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Во Франции возле нескольких тюрем ночью были подожжены автомобили, одна из них — обстреляна из автоматического оружия в связи с возможной местью преступников правительству за борьбу с наркотиками. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило DW со ссылкой на представителя министерства юстиции Франции.

Три машины, в том числе две, принадлежащие сотрудникам тюрьмы, подожжены на парковке возле нее в коммуне Вильпент к северу от Парижа, рассказал источник в полиции. На месте найдена канистра с горючим, на записях камер видеонаблюдения видно, как два человека устраивают поджог. Автомобили, припаркованные у трех других тюрем — одной под Парижем и двух на юге Франции — также были подожжены, сказал другой источник.

В тюрьме в Тулоне, на южном побережье Франции, на воротах обнаружены 15 следов от пуль после нападения с использованием автомата типа «Калашников». В соседнем Экс-ан-Провансе у пенитенциарного учреждения подожжены два автомобиля и повреждены ворота в местную службу наблюдения за тюрьмами.

В ночь на 15 апреля нападениям подверглись также тюрьмы в Валансе, Ниме и Нантере, сообщили газете Le Figaro несколько источников. В Ажене — поджог у школы тюремной администрации ENAP. Неподалеку от комплекса в Марселе, где проживают сотрудники министерства юстиции, тоже повреждены и подожжены автомобили.

В минувшие месяцы министр юстиции Франции Жеральд Дарманен и министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещали активизировать борьбу с наркотрафиком и преступлениями, связанными с оборотом наркотических средств.

«Все это, похоже, было скоординировано и явно связано со стратегией (правительства. - Ред.) по борьбе с наркобандами», - сообщил AFP источник, близкий к следствию.

Дарманен в соцсети X пообещал «твердый и мужественный» ответ властей.

Как уточнило агентство Reuters, во Франции было изъято рекордное количество кокаина из южноамериканских стран.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции заявила, что взяла на себя расследование атак. Главное управление внутренней безопасности DGSI Франции также будет привлечено к следственным мероприятиям.

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