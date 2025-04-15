Белорусы голосованием выбрали автомобиль года

Белорусы голосованием выбрали автомобиль года2
- 15.04.2025, 19:30
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Результаты могут вас удивить.
В Беларуси выбрали автомобиль года, сообщает БелТА.
Так, Белорусской автомобильной ассоциацией подведены итоги конкурса «Автомобиль года», который белорусы выбирали голосованием.
В конкурсе было 9 автомобильных номинаций, а главной стала «Автомобиль года». В последней номинации победителя определяли в два этапа. В финале, куда вышли семь финалистов, авто года определяли пользователи и эксперты.
В итоге автомобиль года в Беларуси выбирали из семи моделей: «Ауди Q8», «Белджи X50», «Джили Монджаро», «Лада Веста», «Ниссан Икс-Трейл e-power», «ВАЗ Патриот», «Воя Фри».
В итоге автомобилем года в Беларуси стал именно «Воя Фри». Второе и третье места заняли «Ауди» и «Белджи».