Reuters: Армия России почти целиком зависит от поставок из КНДР 15.04.2025, 20:00

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Украинцы практически разоружили российские войска.

От 50% до 100% снарядов, которые российские артиллерия запускает по подразделениям ВСУ, были поставлены из Северной Кореи.

Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на совместное расследование агентства Reuters и британской исследовательской организации Open Source Centre.

Поставки оружия из КНДР в Россию начались не позднее сентября 2023 года, им предшествовал визит тогда еще министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян в июле того же года. По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, пакет поставок включал 120 систем залпового огня, 120 самоходных артиллерийских установок, 145 баллистических ракет и артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм. Reuters называет это «наиболее значительной прямой военной помощью России».

С сентября 2023-го по 17 марта 2025-го российские грузовые суда «Ангара», «Мария», «Майя-1» и «Леди Р» перевозили военные грузы из порта Раджин в КНДР в российские порты Дунай и Восточный 64 раза. Всего на них было минимум 15 809 контейнеров, свидетельствуют спутниковые снимки. Также грузы из Северной Кореи шли по железнодорожному «Мосту Дружбы» через реку Туманная в Приморье.

Пик поставок, семь партий за месяц, пришелся на январь 2024 года, сейчас грузовые суда перевозят примерно по три партии снарядов в месяц.

По самым скромным подсчетам аналитиков, в контейнерах могли перевозиться от 4 до 6 миллионов только артиллерийских снарядов. Согласно оценке западных и украинских чиновников, которую приводит Reuters, в 2024 году Россия самостоятельно произвела 2–2,3 млн снарядов и планирует в будущем нарастить объемы до 3 млн в год.

Снаряды переправляются по железной дороге на склады близ границы РФ и Украины, главным образом в Тихорецк.

ГУР Украины считает, что КНДР обеспечивает 50% от всех снарядов, используемых ВС РФ в войне. Во внутренних технических отчетах Минобороны РФ, к которым получили доступ журналисты, говорится, что в некоторых подразделениях российской армии от 75% до 100% артиллерийских снарядов произведены в Северной Корее.

Пристрелка северокорейских снарядов осуществляется на Лужском полигоне в Ленинградской области, утверждает источник Reuters в ВСУ. В таблицах стрельбы для российской артиллерии, которые публикует агентство, отмечается плохое качество снарядов.

В 2023 году запасы артиллерийских снарядов по обе стороны фронта истощились, и Украина не смогла найти своевременной поддержки у западных союзников: производства снарядов в ЕС просто не справляются с таким объемом. Военный аналитик Конрад Музыка считает, что с конца 2023 года вооруженные силы России смогли поддерживать интенсивность обстрелов Украины только благодаря КНДР. В апреле 2024 года Владимир Зеленский заявил, что на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских.

С конца 2023 года Россия также бьет по городам Украины северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 и KN-24. Изначально у этих ракет была низкая точность. Последние версии ракет производства КНДР поражают цель с погрешностью 50–100 метров, говорит источник Reuters в ВСУ.

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