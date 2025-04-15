ВСУ взяли в плен нескольких российских оккупантов
- 15.04.2025, 20:17
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Операторы дронов Шестого полка «Рейнджер» ССО успешно атаковали российские позиции и обнаружили пятерых солдат армии в блиндаже на одном из направлений фронта, информирует командование Сил специальных операций ВСУ в Telegram.
После того, как бойцы быстро и тщательно спланировали свои действия, они начали движение в направлении позиций оккупантов. Благодаря успешному «налету» украинских защитников удалось ликвидировать двух россиян и заставить сдаться в плен еще троих военных РФ.