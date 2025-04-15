Чем покрасить яйца на Пасху-2025

Чем покрасить яйца на Пасху-20254
- 15.04.2025, 20:30
- 1,000
Интересные способы для тех, кто хочет удивить гостей.
Редакция Tochka.by не любит простые решения: в поисках новых идей покраски яиц на Пасху журналисты пересмотрели множество рилсов в соцсетях.
А потом залезли в кухонные шкафчики и даже пеналы собственных детей. И вот что из этого вышло.
Как покрасить яйца на Пасху-2025
Каркаде и золото
Понадобится:
десяток белых яиц
чай каркаде в заварке (80 г)
уксус 9% (2 ст. л.)
пищевое золото.
В глубокую кастрюлю с водой кладем яйца и чайные листья. Доводим до кипения, постепенно помешивая. Отвариваем примерно 12 минут после закипания, вынимаем и остужаем.
Наносим золото, приклеивая на остатки воды.
Для ленивых – со стразами
Понадобится:
десяток белых яиц
стразы
пинцет
клей для ресниц.
Берем стразы для лица, наносим на каждую клей и цепляем в хаотичном порядке на яйца с помощью пинцета.
Разрисованные фломастером
Понадобится:
десяток белых яиц
уксус 9%
фломастеры
бумажные полотенца.
На бумажном полотенце хаотично рисуем «малялки» фломастерами. Смешиваем в кружке воду и уксус в соотношении 50 на 50.
Отвариваем яйца, убираем лишнюю воду, заворачиваем в разрисованную бумагу. Окунаем сверток в воду с уксусом на 5 секунд и оставляем на тарелке на полчаса.