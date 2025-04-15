Чем покрасить яйца на Пасху-2025 4 15.04.2025, 20:30

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Интересные способы для тех, кто хочет удивить гостей.

Редакция Tochka.by не любит простые решения: в поисках новых идей покраски яиц на Пасху журналисты пересмотрели множество рилсов в соцсетях.

А потом залезли в кухонные шкафчики и даже пеналы собственных детей. И вот что из этого вышло.

Как покрасить яйца на Пасху-2025

Каркаде и золото

Понадобится:

десяток белых яиц

чай каркаде в заварке (80 г)

уксус 9% (2 ст. л.)

пищевое золото.

В глубокую кастрюлю с водой кладем яйца и чайные листья. Доводим до кипения, постепенно помешивая. Отвариваем примерно 12 минут после закипания, вынимаем и остужаем.

Наносим золото, приклеивая на остатки воды.

Для ленивых – со стразами

Понадобится:

десяток белых яиц

стразы

пинцет

клей для ресниц.

Берем стразы для лица, наносим на каждую клей и цепляем в хаотичном порядке на яйца с помощью пинцета.

Разрисованные фломастером

Понадобится:

десяток белых яиц

уксус 9%

фломастеры

бумажные полотенца.

На бумажном полотенце хаотично рисуем «малялки» фломастерами. Смешиваем в кружке воду и уксус в соотношении 50 на 50.

Отвариваем яйца, убираем лишнюю воду, заворачиваем в разрисованную бумагу. Окунаем сверток в воду с уксусом на 5 секунд и оставляем на тарелке на полчаса.

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