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«Радио Свобода» приостановило вещание на русском языке

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  • 15.04.2025, 20:49
«Радио Свобода» приостановило вещание на русском языке

Радио вещало с 1953 года.

Русская служба «Радио Свобода» сообщила о приостановке вещания в средневолновом диапазоне 1386 кГц с 15 апреля.

На какой срок приостановлено радиовещание, на сайте проекта не уточняется. Юрлицо RFE/RL финансировалось за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант Агентства США по глобальным медиа (USAGM). 14 марта президент Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации семи федеральных агентств, в том числе USAGM. По оценкам USA Today, решение американского президента могло затронуть около 3,5 тыс. работников СМИ по всему миру.

«Радио Свобода» работает с 1950 года. Русская служба начала свое вещание на страны Восточной и Юго-Восточной Европы 1 марта 1953 года. На средних волнах передачи транслируются на русском языке в вечернее и ночное время в эфире партнерских радиостанций. Штаб-квартира Radio Free Europe / Radio Liberty находится в Праге.

После назначения временного руководства в соответствии с указом Трампа USAGM заморозило финансирование RFE/RL. RFE/RL обратилось в суд и добилось временного запретительного судебного приказа, которое позволило возобновить выплаты.

Сейчас в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания о финансировании «Радио Свобода». Проект добивается от USAGM перечисления примерно $70 млн, одобренных конгрессом США на 2025 финансовый год.

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