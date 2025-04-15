Зеленский резко ответил на заявление спецпосланника Трампа Уиткоффа 2 15.04.2025, 20:50

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Президент напомнил ему, кто в праве говорить о территориях Украины.

Украина — суверенное государство, и все территории принадлежат только ей. Так прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте недавнее заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о возможности признания аннексированных РФ территорий.

Зеленский подчеркнул, что «соответствующие представители» обсуждают вопросы «вне своей компетенции».

«Украина — суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому опять-таки о территории нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии — признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские», — заявил Владимир Зеленский (цитата по РБК-Украина).

Напомним, 11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф встречался с диктатором РФ Владимиром Путиным. По результатам встречи, американский чиновник заявил, что стороны обсудили «шаги, которые могут положить конец войне в Украине».

В частности, Уиткофф подчеркнул, что «ключом» к завершению войны в Украине являются так называемые пять территорий. В то же время он не предоставил никаких деталей.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами… Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом», — добавил он.

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