Сегодня пройдут ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
- 15.04.2025, 20:56
«Боруссия» сыграет с «Барселоной», «Астон Вилла» примет «ПСЖ».
Сегодня, 15 апреля, пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся две встречи.
Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 15 апреля (время — минское):
22:00. «Астон Вилла» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
22:00. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Барселона» (Испания).
Первые матчи 1/4 финала состоялись неделю назад. «Барселона» разгромила «Боруссию» со счетом 4:0, «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».