OpenAI создаст соцсеть, чтобы конкурировать с Маском и Цукербергом 1 15.04.2025, 21:10

ChatGPT идет в атаку.

OpenAI, вероятно, начала разрабатывать собственную X-образную социальную сеть. Она может стать конкурентом другим популярным социальным сетям.

Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, сейчас проект находится на ранней стадии, но уже существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть социальная лента.

По словам источников издания, генеральный директор Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать свое мнение о проекте. Пока непонятно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT.

Вероятно, запуск социальной сети в ChatGP усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана с Илоном Маском. В частности, в феврале, после того как Маск сделал нежелательное предложение о покупке OpenAI за 97,4 миллиарда долларов, Альтман ответил на него: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если хотите».

Если OpenAI выйдет на рынок социальных сетей, это поставит его на путь «столкновения» с компанией Meta, которая, по нашим изданиям, планирует добавить социальную ленту в свое будущее отдельное приложение для помощника ИИ. Интересно и то, что после слухов о том, что Meta создает конкурента приложению ChatGPT, Альтман ответил: «Ладно, возможно, мы сделаем социальное приложение».

Стоит заметить, что соцсеть даст OpenAI уникальные данные в реальном времени, которые уже есть у Twitter и Meta, чтобы помочь обучить свои модели ИИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com