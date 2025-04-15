Boeing возглавил рейтинг самых дорогих брендов в оборонной отрасли 15.04.2025, 21:21

Полный список.

Американская корпорация Boeing десятый год подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов в мире в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности. Об этом говорится в отчете Brand Finance Aerospace & Defence 2025.

Стоимость бренда Boeing выросла на 12% в годовом исчислении – до $18,2 млрд, чему способствовало возобновление мировой коммерческой авиации и высокие показатели работы оборонных и космических подразделений.

На втором месте оказалась европейская корпорация Airbus ($16,7 млрд), на третьем – американская Lockheed Martin ($11 млрд).

Далее следуют американские GE Aerospace ($8,7 млрд) и Northrop Grumman ($6,3 млрд), британская BAE Systems ($6,1 млрд).

На седьмой позиции оказалась американская General Dynamics, восьмая – французская Safran.

Замыкают рейтинг самых дорогих брендов в этой области американский Raytheon и английский Rolls-Royce. При этом Rolls-Royce зафиксировал самый быстрый рост стоимости среди десяти ведущих брендов – на 44% до $4,5 млрд.

Крупнейшая оборонная компания Швеции Saab стала брендом, показавшим в 2025 году самый быстрый рост на фоне спроса на оборонную продукцию в Европе. Стоимость бренда выросла на 59% – до $1,4 млрд.

25 самых дорогих брендов в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности зафиксировали 10% роста общей стоимости в 2025 году. Это обусловлено увеличением оборонных бюджетов, восстановлением авиации и ростом в коммерческом космосе.

Американская SpaceX признана самым сильным брендом в секторе, который получил оценку BSI 90,1 из 100 и элитный рейтинг AAA+.

«Аэрокосмический и оборонный сектор претерпевает глубокую трансформацию. Возобновившаяся геополитическая срочность, растущие инвестиции в чистую авиацию и новая эра коммерческого освоения космоса меняют ценность бренда. В этой среде с высокими ставками сильные бренды становятся синонимами национальной безопасности, инноваций и экономической устойчивости», – отметил старший директор консалтинговой компании Brand Finance Савио Д'Соуза.

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