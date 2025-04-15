В школе около Варшавы потеряли сознание 24 ребенка
- 15.04.2025, 21:47
Несколько учеников были доставлены в больницу.
В общей сложности 24 ребенка в возрасте от десяти до 13 лет потеряли сознание в начальной школе в селе Старая Весь недалеко от Варшавы, сообщило Radio ZET.
Пока неизвестно, что стало причиной обморока учеников. Предположительно, дети потеряли сознание во время церемонии в спортивном зале школы.
Несколько учеников были доставлены в больницу. Представитель окружной пожарной службы сообщил, что они уже пришли в сознание.
По информации Polskie Radio, в школе обучаются более 200 учеников, а также работают 27 учителей и представителей администрации. Все они после инцидента были эвакуированы из здания школы.
При этом руководство образовательного учреждения и пожарные отрицают, что произошло отравление угарным газом. Сейчас в школе работают экстренные службы для выяснения обстоятельств случившегося.