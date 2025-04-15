Работники ветковского лесхоза устроили протест и победили
- 15.04.2025, 22:09
Им повысили зарплаты.
Ветковский спецлесхоз заметно повысил заработную плату многим специалистам. Это следует из обновленного перечня вакансий предприятия, который был опубликован 15 апреля, пишет «Флагшток».
Если в прежнем списке вакансий вальщику леса обещали 1000−1300 рублей в месяц, то сейчас — 1900 рублей. Мастеру леса раньше платили 900−1100 рублей, а в новом списке значится две тысячи рублей. Лесовод получал всего от 700 до 1000 рублей, сейчас — 1500 рублей.
Список вакансий со старыми зарплатами был удален с сайта лесхоза.
По сути, зарплаты подтянули до уровня заработков в лесхозах соседних районов. Это произошло после жалобы работников ветковской организации в гомельское лесохозяйственное объединение.
Газета облисполкома «Гомельская правда» затем пыталась опровергнуть информацию о протесте, утверждая со ссылкой на главу предприятия Игоря Дегтярика, что жалобу подписали всего три человека, а «остальные сотрудники, не разделяющие позицию недовольных, были их поведением возмущены, сообщили, что никаких претензий не имеют».
Кроме того, в заметке пропагандистов утверждалось, что «все недовольство во время встречи исходило от одного и того же человека».
Получается, что благодаря протесту ни то одного, ни то троих человек зарплаты повысили для всего коллектива, который «претензий не имел», пишет «Флагшток».