Рютте: Украина уже скоро получит новые Patriot 15.04.2025, 22:15

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Системы ПВО будут доставлены в ближайшее время.

Украина уже скоро получит новые системы ПВО Patriot. Их союзники обещали передать еще во время прошлогоднего саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Марка Рютте, которое транслировали в эфире телемарафона.

Рютте отметил, что обычно между анонсом новой военной помощи для Украины и ее предоставлением проходить немного времени.

«К примеру, саммит НАТО в Вашингтоне, где обязались поставить Украине комплексы Patriot. Это заняло немного времени. К счастью, большинство из них уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время», - добавил генсек.

По его словам, на прошлой неделе удалось убедиться, что в вопросе передачи системы Patriot «собрано все необходимое для доставки».

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