Украинские дроны уничтожили северокорейскую САУ Koksan
- 15.04.2025, 22:34
Видеофакт.
Украинские военные на Покровском направлении уничтожили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку Koksan. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
Отмечается, что оккупанты спрятали свою северокорейскую САУ М-1978 Koksan в лесопосадке. Украинские аэроразведчики из подразделения Muramasa ее нашли, а дрон точным ударом поразил артустановку.
За последнее время украинские военные – преимущественно операторы ударных дронов подразделений Сил беспилотных систем – смогли обнаружить и уничтожить уже не одну такую редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм Koksan, заявил LIGA.net спикер ОСГВ «Хортица».
Первое подтвержденное уничтожение такой установки произошло в Луганской области: в январе 2025 года 412-й полк Nemesis ликвидировал одну из них с помощью ночного дрона-бомбардировщика.
«В марте подразделения Сил беспилотных систем уничтожили пять таких артиллерийских установок. Еще несколько добавилось уже в апреле», – сказал спикер «Хортицы».
По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили более 26 000 вражеских артсистем, поэтому из-за нехватки ствольной артиллерии российская армия вынуждена все чаще применять «Коксаны», полученные от Северной Кореи.
«Да какая бы ни была установка или пушка, она будет уничтожена нашими Силами обороны», – добавил Волошин.