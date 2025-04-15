Зеленский предложил союзникам провести «промышленный Рамштайн» 15.04.2025, 22:41

Для координации усилий по восстановлению стратегических предприятий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с производителями в Одесской области и поручил правительству проработать возможность организации встречи с иностранными партнерами в формате«промышленный Рамштайн».

Речь идет о координации усилий для восстановления стратегических предприятий, пострадавших в результате российских ударов, сообщает Офис президента во вторник, 15 апреля.

Отмечается, что среди основных тем обсуждения были защита от постоянных атак РФ, продолжение работы морского коридора и укрепление воздушного щита над регионом.

«Ведутся разговоры только о прекращении огня: в море, в небе и на земле. Если мы говорим о полном прекращении огня, то тогда везде. И тогда будет свободное судоходство. Просто не будет понятия „морской коридор“, потому что будет свободное судоходство», — пояснил Зеленский.

Ранее Рустем Умеров после заседания Рамштайн в Брюсселе сообщил, что министерство обороны рассматривает возможность проведения следующего заседания в формате Рамштайн в Украине, с привлечением представителей Сил обороны и ОПК.

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