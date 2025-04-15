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Goldman Sachs прогнозирует обвал российского рубля

  • 15.04.2025, 22:54
Goldman Sachs прогнозирует обвал российского рубля

Курс доллара по отношению к российскому рублю достигнет 100 рублей уже летом.

К лету этого года доллар укрепится по отношению к российскому рублю и будет стоить 100 руб., следует из прогноза Goldman Sachs. Банк в целом прогнозирует последовательное укрепление американской валюты по отношению к российской в ближайшие три года.

Так, в 2026 году курс доллара достигнет 120 руб., в 2027-м и 2028-м вырастет до 130 руб.

Курс американской валюты к рублю 15 апреля упал ниже 83 руб. впервые с 20 марта. Установленный ЦБ РФ курс доллара на 15 апреля составляет 82,77 руб., а на 16 апреля — 82,3 руб. Ожидаемое Goldman Sachs ослабление рубля составляет около 58% за три года.

При этом по отношению к другим валютам, по прогнозу банка, доллар ослабнет. «Самой безопасной гаванью» Goldman Sachs называет японскую иену — при текущем курсе 144 иены за доллар к 2028 году американская валюта будет стоить уже 115 иен (ослабление около 25%).

В банке считают, что евро укрепится по отношению к доллару примерно на 7%, после чего курс останется стабильным — $1,2 за евро.

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