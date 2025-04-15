Британский профессор Хартон: Демократия может быть угнетена, но она не закончилась 15.04.2025, 23:22

Протестные голоса слышны по всему миру.

Британский профессор-интеллектуал Тимоти Хартон Эш в интервью NV заявил, что хотя сейчас демократия может быть угнетена, она еще не закончилась.

«То, что выдавалось за либерализм, привело к тому, что так много людей в наших демократических странах почувствовали себя настолько недовольными положением вещей, что были готовы голосовать за Дональда Трампа или других популистов, где бы они ни были. Но есть вторая часть — демократия еще не закончилась», — заявил Эш в интервью NV.

Он объяснил, что после того, как люди тратят несколько лет на испытание альтернатив демократии, они в конце концов возвращаются к демократии.

«В то самое время, когда мы наблюдаем беспрецедентное наступление на демократию в США, мы видим, как оппозиционная партия в Венгрии во главе с Петером Мадьяром впервые имеет лучшие результаты, чем партия Виктора Орбана. Мы видим фантастические демонстрации в Сербии против авторитарного президента Вучича. Мы видим беспрецедентные демонстрации в Турции против президента Эрдогана. Итак, просто посмотрите на эти три случая, и вы увидите, что демократия может быть угнетена, но она не закончилась», — добавил историк.

В октябре 2024 года сообщалось, что в опросах оппозиционная партия Венгрии Тиса обогнала партию власти Фидес премьер-министра страны Виктора Орбана среди избирателей, которые уже решили участвовать в голосовании. Как отмечает агентство, в первой половине октября 42% венгров, которые определились с выбором, поддержали партию Тиса во главе с ее лидером Петером Мадяром. В то же время, Фидес поддержали лишь 40% избирателей. Следующие национальные выборы в Венгрии должны состояться в начале 2026 года.

В Турции в марте состоялись масштабные протесты против задержания и ареста мэра Стамбула и главного соперника Реджепа Тайипа Эрдогана Экрема Имамоглу.

Волна массовых протестов в Сербии началась в ноябре 2024 года. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября там, в недавно отремонтированном здании, обвалился бетонный навес. Жертвами инцидента стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Протестующие заявляли, что к трагедии привели коррупция, халатность, пренебрежение правилами безопасности при строительстве и непотизм среди власти. В январе 2025 года на фоне протестов в отставку ушел премьер-министр Сербии и бывший мэр Нови-Сада Милош Вушевич. В отставку подал и действующий мэр города Милан Джурич. Однако волна протестов с тех пор не утихла — местные СМИ называют демонстрации крупнейшими в стране с 1996 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com