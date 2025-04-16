Путин констатировал начало строительного кризиса в России 16.04.2025, 1:04

Российские строительные компании резко сократили объемы строительства.

Российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин на заседании Госсовета во вторник, передает The Moscow Times.

«Запуск новых проектов сократился на 23% относительно предыдущего года. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике», — сказал Путин.

В рамках национальных проектов Путин ранее потребовал построить в России 1,38 млрд кв метров жилья, в том числе 663 млн — к 2030 году. «Однако сейчас, с учётом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения, — признал президент. — В целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев. Застройщики сталкиваются со снижением спроса».

Ударом по «стройке» стали отмена льготной ипотеки и повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21%. Банки подняли стоимость ипотечных кредитов до уровней, которых экономика не видела с начала 2000х (около 30%), и как итог: выдача ипотеки в прошлом году упала почти на 40%, а в начале 2025-го обновила минимум за 7 лет доступной статистики Центробанка.

В марте, по данным Дом.РФ, было начато строительство 3,6 млн кв. м, а в первом квартале – 8,1 млн. Обе цифры почти на четверть (24%) меньше, чем годом ранее. Особенно глубокий провал был зафиксирован в Москве и Подмосковье, где запуски снизились вдвое (−51%).

В отсутствие кредитов посыпались и продажи застройщиков: например, в Подмосковье они реализовали за год на четверть меньше квартир в новостройках, чем годом ранее, а в Нижнем Новгороде — на 40%. В целом по стране, по оценкам ДОМ.РФ, продажи новых квартир уменьшились на 22%.

Это сулит проблемы девелоперам, накопившим 4,6 трлн рублей долга, большая часть которого — это кредиты с плавающей ставкой (то есть меняющейся в зависимости от ключевой ставки ЦБ). С учетом роста себестоимости строительства и расходов на обслуживание долга каждая третья компания отрасли в 2025 году станет убыточной, прогнозировали аналитики «Яков и Партнеры».

«Правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», — призвал во вторник Путин. По его мнению, необходимо разработать программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов, прежде всего, в малых городах.

«Здесь, безусловно, нужна поддержка государства, со сроком ввода этих объектов в малых городах в эксплуатацию в 2026 году», — сказал правитель РФ.

Присутствовавшая на заседании Госсовета глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что застройщики, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты для строительства в среднем под 10% годовых. Набиуллина добавила, что ипотека, по прогнозу ЦБ, в 2025 году должна вырасти и при высоких ставках — на 3-8% в этом году после прошлогодних 30%.

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