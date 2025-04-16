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В Бобруйске пенсионер избил девушку за то, что она ела беляш в троллейбусе

  • 16.04.2025, 2:46
В Бобруйске пенсионер избил девушку за то, что она ела беляш в троллейбусе

Ему не понравился запах пирожка.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 66-летнего жителя Бобруйска, который напал в троллейбусе на пассажирку, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Подозреваемый и потерпевшая ехали в городском транспорте. Девушка ела беляш. 66-летний мужчине не понравился запах пирожка и он сделал по этому поводу замечание.

В какой-то момент троллейбус дернулся и пассажирка с беляшом упала на пенсионера. Это возмутило мужчину. Он накинулся на девушку, стал пинать и тянуть за волосы.

Очевидцы инцидента обратились в милицию. Прибывший наряд задержал дебошира.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за хулиганство.

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