Снявший Трампа режиссер «Один дома 2» заявил, что боится мести президента 16.04.2025, 5:17

Крис Коламбус мечтает вырезать сцену с эпизодической ролью президента США.

Режиссер Крис Коламбус признался, что мечтает вырезать сцену с эпизодической ролью Дональда Трампа из комедии «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке», вышедшей на экраны в 1992 году.

Однако он заявил, что не может избавиться от этого «проклятия» и «тяжелой ноши», поскольку опасается мести действующего президента США и депортации из страны.

«Если я это сделаю, меня, вероятно, вышлют из страны. Меня посчитают непригодным для жизни в Соединенных Штатах, так что мне придется вернуться в Италию или куда-то еще», — сказал 66-летний режиссер в интервью San Francisco Chronicle.

Камео молодого Дональда Трампа длится шесть секунд. Будущий президент США одной фразой объясняет главному герою фильма в исполнении Маколея Калкина, как пройти к лифту в гостинице Plaza. В то время 46-летний Трамп был влиятельным магнатом в сфере недвижимости и владел одним из крупнейших отелей Нью-Йорка.

Коламбус рассказал журналистам, что участие Трампа в кинокартине было обязательным условием для съемок в гостинице в центре Манхэттена. По словам режиссера, бизнесмен выдвинул ультиматум: «Ты сможешь использовать Plaza, если я буду в фильме».

Сам Трамп в 2023 году обвинил Коламбуса во лжи. Политик собирался снова баллотироваться в президенты США от Республиканской партии и написал в своей соцсети Truth Social, что съемочная группа буквально «умоляла» его сняться в камео. В итоге, по словам Трампа, это «отлично подошло фильму», пишет The Guardian.

В 1992 году «Один дома 2» действительно стал кассовым кинохитом, он собрал в прокате почти $360 млн при бюджете $28 млн, отмечает издание.

Британская газета напоминает, что в прошлом уже были попытки вырезать из комедии камео Трампа. Укороченную версию показало в 2019 году канадское телевидение.

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