США выдвинули ультиматум Кремлю 16.04.2025, 8:08

2,104

Отмены санкций не будет.

В Государственном департаменте США рассказали, что не собираются снимать никаких санкций с России до тех пор, пока не будет прекращения огня. Также после атаки России по Сумам 13 апреля в Вашингтоне начали сомневаться в том, что Кремль на самом деле хочет мира. В то же время в Белом доме рассказали, что РФ имеет «стимул» для завершения войны.

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс во время вечернего брифинга 15 апреля.

Во время выступления перед журналистами у нее поинтересовались относительно того, как прошли последние переговоры между американской и российской сторонами в пятницу, 11 апреля: тогда спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Также корреспонденты спросили у пресс-секретаря ведомства, есть ли возможность снятия санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину.

Брюс резко отреагировала на этот вопрос, отметив, что США не будут предоставлять никаких поблажек для России до тех пор, пока она не прекратит кровопролитную войну в Украине.

«Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится», — сказала она.

Также Брюс напомнила, что в США продолжают работать над тем, чтобы завершить войну. Саму российско-украинскую войну она назвала «мясорубкой», отметив, что «там ничего не изменилось».

Кроме того, пресс-секретарь Государственного департамента США вспомнила о российской атаке по Сумах 13 апреля, когда погибло и пострадало много людей. По ее словам, глядя на этот обстрел, в Вашингтоне начали сомневаться, действительно ли Кремль стремится завершить войну и заключить мирное соглашение.

Трамп все еще верит в то, что Россия хочет завершить войну

Также 15 апреля на другом брифинге в США выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она выразила несколько иную позицию, отметив, что американский президент Дональд Трамп все еще верит в то, что Кремль хочет завершить российско-украинскую войну.

«Состоялся продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он верит, что Россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит», — рассказала Левитт.

В то же время пресс-секретарь Белого дома заявила, что Кремль имеет определенный стимул для завершения войны, в частности — возможное экономическое сотрудничество с США. Однако она назвала его возможным только при условии прекращения огня.

Отметим, что о надеждах России на снятие санкций заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, когда 11 апреля рассказал, что Кремль поставил вопрос перед США относительно них.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com