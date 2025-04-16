США отменили гранты на демократию для стран бывшего СССР 1 16.04.2025, 8:23

3,448

Фото: AP

В том числе и для Беларуси.

Госдепартамент США отменил 139 грантов на иностранные проекты в сфере СМИ, разнообразия, равенства и инклюзивности в ряде стран, среди которых Молдова, Беларусь, Армения и Узбекистан, пишет Deutsche Welle.

Госдепартамент США отменил 139 грантов для иностранных проектов на общую сумму 214 миллионов долларов. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило консервативное издание The Washington Free Beacon. Госсекретарь США Марко Рубио утвердил это решение накануне, а его реализация начнется уже с 15 апреля, отмечает издание.

США перестают финансировать проекты, продвигающие, в частности, «медийное разнообразие» в Великобритании, «гражданское участие» в Узбекистане, «устойчивость новостных редакций» в Молдове, «противодействие дезинформации» в Беларуси, «экологическую устойчивость» в Армении и другие.

В частности, отменяется грант на 2,4 млн долларов на «противодействие дезинформации с помощью креативного контента в Беларуси».

Первичный обзор программ предоставляемой США иностранной помощи был проведен Госдепартаментом в конце февраля, однако затем возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства провел дополнительное расследование, по результатам которого итоговое количество грантов, подлежащих блокировке, было увеличено.

Как отмечает издание, большинство программ финансировались по решению Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) внутри Госдепа. «Эти программы сосредоточены на расточительных инициативах в сфере DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность. — Прим. ред.), они финансируют неправительственные организации, деятельность которых не соответствует приоритетам администрации, и впустую тратят деньги налогоплательщиков», — говорится во внутренней служебной записке Госдепа, которую цитирует издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com