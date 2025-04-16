Полковник ВСУ: Выключится, как свет в бане, вся экономика Лукашенко 1 16.04.2025, 8:30

5,430

Роман Свитан

Ключевые предприятия могут быть уничтожены в течение нескольких часов.

ВСУ теперь даже не подпустят российские войска к границе

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал вероятность нового наступления РФ на Украину со стороны Беларуси.

«На такую авантюру россияне точно не пойдут. Да и мы уже не допустим даже попытки осуществить нечто подобное. Теперь у нас есть серьезные фортификации по северной границе с Беларусью, также там развернуты несколько десятков тысяч наших войск», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт говорит, что ВСУ теперь даже не подпустят российские войска к границе – они будут уничтожаться на белорусской территории.

«А если в нашу сторону что-то двинется, то, как свет в бане, «выключится» вся белорусская экономика, потому что мы нанесем серьезный удар по белорусским нефтеперерабатывающим заводам и железным дорогам: по Беларуськалию, Мозырскому НПЗ, Нафтану, всем тягловым подстанциям на железной дороге, путепроводам и остальному», - не исключил он.

Собеседник отметил, что все эти белорусские предприятия будут уничтожены в течение нескольких часов.

«У нас такая возможность есть: это не до Урала лететь несколько сотен километров, а, допустим, до Мозырского НПЗ всего 40 километров – один залп «Смерча», и все, НПЗ не будет. Лукашенко все это прекрасно понимает, и он не допустит такой ситуации, иначе закончится его правление в Беларуси», - пояснил аналитик.

Он также уверен, что разговоры о российско-белорусских учениях осенью – это просто информационные волны.

«Может быть, таким образом Россия пытается напугать наших европейских партнеров, которые могли бы расположиться вдоль белорусской границы в рамках миротворческих миссий, чтобы освободить наши войска и позволить им выполнять боевые задачи на восточном направлении. Россияне понимают, что эти процессы сейчас идут, переговоры продвигаются, вот и подняли эту тему», - добавил Свитан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com