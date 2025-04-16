Байден впервые публично прокомментировал политику Трампа 16.04.2025, 8:39

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Новая администрация Белого дома работает менее 100 дней, но уже «отличилась».

46-й президент США Джо Байден впервые после завершения каденции выступил с заявлением, в котором публично прокомментировал деятельность Дональда Трампа.

Как пишет CNN, Байден выступил на Конференции адвокатов, советников и представителей лиц с инвалидностью. Главной темой речи стала программа социального обеспечения.

Он раскритиковал попытки новой администрации сократить расходы в этой сфере, назвав соцобеспечение «не просто государственной программой, а священным обещанием». Байден добавил, что люди, которые с начала своей профессиональной карьеры делали страховые взносы, надеются получить выплаты. «Эту надежду нельзя предать, а эту обязанность нельзя проигнорировать», - заявил он.

Также Байден резко прокомментировал действия Трампа по социальным программам. Он заявил, что глава Белого дома менее чем за менее чем 100 дней на посту «нанес столько вреда и вызвал столько разрушений».

«Посмотрите, что произошло сейчас, менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений, что перехватывает дух», - добавил он.

Байден говорил чуть менее 30 минут и не называл прямо имени Трампа. Как передает NBC, он говорил очень тихо и нечетко.

«Порой было трудно услышать Байдена - настолько, что те, кто был в зале во время мероприятия, оставались неподвижными и тихими, чтобы услышать его речь», - передает издание.

Впоследствии администрация программы социального обеспечения обвинила Байдена во лжи, заявив, что Трамп обещал защитить программу, ни один офис не был закрыт, а информация о сокращении половины технического департамента не соответствует действительности.

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