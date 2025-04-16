Лавров озвучил новые «амбициозные» планы Путина 1 16.04.2025, 8:53

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Эксперты из Института изучения войны проанализировали последние заявления Кремля.

В Кремле ясно дали понять, что им Украины мало, а в перспективе они хотят получить еще ряд регионов. В Кремле также хотят создать информационные условия, чтобы потребовать от Украины отдать РФ те территории, которые еще не находятся под оккупацией. При этом Лавров заявил, что Москва не достигла с Вашингтоном каких-то определенных договоренностей касательно перемирия. Более того, со слов главы МИД РФ, Путин положил свой глаз на страны в Восточной Европе, Центральной Азии и Южного Кавказа. Аналитики из Института изучения войны проанализировали новые заявления Кремля.

Лавров продолжает настаивать на том, что Донбасс и «Новороссия» - это не украинские земли. Более того, с его же слов, Одессу «построила Россия», а значит украинское правительство не может представлять интересы жителей этого города. Еще в 2023 году Путин открыто заявил, что Крым, Одесса и весь Черноморский регион не имеют никакого отношения к Украине. Глава МИД РФ в интервью пропагандистским СМИ заявил о желании РФ захватить ряд стран в Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии.

«Опасно, когда фашисты захватывают земли, которые никогда не принадлежали никому, кроме Российской империи и СССР», - заявил Лавров.

На деле это означает, что Кремль положил глаз на земли Балтии, Молдовы и тех азиатских стран, которые входили в состав СССР.

Сергей Нарышкин не так давно угрожал Финляндии, используя все те же нарративы, что и Путин перед вторжением в Украину в 2022 году. Глава внешней разведки РФ стал угрожать странам НАТО из-за призыва Трампа укрепить свою обороноспособность.

Со слов Нарышкина, первым в этом случае пострадают земли Балтии и Польши. Российские официальные лица, включая Путина, неоднократно угрожали НАТО в 2023 и 2024 годах.

Нарышкин, по-видимому, утверждает, что европейские усилия по принятию на себя большего количества собственных оборонных потребностей Европы и защите от будущей российской агрессии в соответствии с призывами Трампа к таким усилиям якобы являются провокационными и ведут к эскалации.

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